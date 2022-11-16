Германия выделила Украине 1 млн евро неотложной помощи после массированной ракетной атаки РФ

В ответ на массированные российские атаки по Украине Германия перечислит 1 млн евро в качестве неотложной помощи в Фонд энергетической поддержки Украины.

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Об этом сообщило в Twitter посольство Германии в Украине.

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении диппредставительства.

Уточняем, что энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры в апреле 2022 года. Его основные доноры – государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.

На следующий день по всей Украине снова применили графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно аварийные отключения.

Источник фото: ua.depositphotos.com