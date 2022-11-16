Аварийные отключения света в Украине могут быть еще в течение двух-трех дней

Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение двух-трех дней, поскольку разные объекты имеют разную степень разрушения после ракетных ударов.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вчера вечером у нас было отключено около 10 миллионов абонентов. Сейчас цифра намного меньше, на утро была около 2-х миллионов. Сейчас введены практически во всех областях как почасовые графики отключений, так и бывают аварийные отключения, ведь мы еще стабилизируем систему, еще отключены несколько миллионов потребителей", - отметил он.

По его словам, сейчас перед энергетиками стоит задание выйти на уровень электроснабжения, который был на прошлой неделе. Он отметил, что в некоторых городах и областях уже вышли на такие графики.

Тимошенко также добавил, что сейчас в Украине работают и над развертыванием пунктов обогрева для людей на случай отключения тепло- и электроэнергии. В таких пунктах будет тепло, чай, вода, тёплые вещи, необходимая еда, интернет, а также возможность зарядить телефоны.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения.