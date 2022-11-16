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Аварійні відключення світла в Україні можуть бути ще протягом двох-трьох днів
Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом двох-трьох днів, оскільки різні об’єкти мають різний ступінь руйнування після ракетних ударів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Учора на вечір у нас було відключено близько 10 мільйонів абонентів. Зараз цифра набагато менша, на ранок була близько 2-х мільйонів. Зараз уведені практично в усіх областях як погодинні графіки відключень, так і бувають аварійні відключення, адже ми ще стабілізовуємо систему, ще відключені кілька мільйонів споживачів", - зазначив він.
За його словами, нині перед енергетиками стоїть задання вийти на рівень електропостачання, який був минулого тижня. Він зазначив, що у деяких містах і областях уже вийшли на такі графіки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тимошенко також додав, що нині в Україні працюють і над розгортанням теплових пунктів для людей на випадок відключення тепло- і електроенергії. У таких пунктах буде тепло, чай, вода, теплі речі, необхідна їжа, інтернет, а також можливість зарядити телефони.
Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.