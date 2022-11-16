Аварійні відключення світла в Україні можуть бути ще протягом двох-трьох днів

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом двох-трьох днів, оскільки різні об’єкти мають різний ступінь руйнування після ракетних ударів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Учора на вечір у нас було відключено близько 10 мільйонів абонентів. Зараз цифра набагато менша, на ранок була близько 2-х мільйонів. Зараз уведені практично в усіх областях як погодинні графіки відключень, так і бувають аварійні відключення, адже ми ще стабілізовуємо систему, ще відключені кілька мільйонів споживачів", - зазначив він.

За його словами, нині перед енергетиками стоїть задання вийти на рівень електропостачання, який був минулого тижня. Він зазначив, що у деяких містах і областях уже вийшли на такі графіки.

Тимошенко також додав, що нині в Україні працюють і над розгортанням теплових пунктів для людей на випадок відключення тепло- і електроенергії. У таких пунктах буде тепло, чай, вода, теплі речі, необхідна їжа, інтернет, а також можливість зарядити телефони.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.