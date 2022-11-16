У Львівській області через обстріли критично пошкоджено три енергооб'єкти

Три об’єкти критичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень внаслідок ракетних ударів, на їхнє відновлення знадобиться 8-12 місяців.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої області. Усі три об’єкти зазнали критичних ушкоджень", - зазначив він.

За його словами, щоб повністю відновити роботу цих енергооб’єктів треба 8-12 місяців.

Козицький додав, що енергетики в області працювали всю ніч, наразі Львівщина заживлена на 95%.

"Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла", - наголосив він.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Зокрема, у Львівській області в результаті атаки склалася важка ситуація з електроенергією.

Джерело фото: depositphotos.com