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У Львівській області через обстріли критично пошкоджено три енергооб'єкти
Три об’єкти критичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень внаслідок ракетних ударів, на їхнє відновлення знадобиться 8-12 місяців.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої області. Усі три об’єкти зазнали критичних ушкоджень", - зазначив він.
За його словами, щоб повністю відновити роботу цих енергооб’єктів треба 8-12 місяців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Козицький додав, що енергетики в області працювали всю ніч, наразі Львівщина заживлена на 95%.
"Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів нашої області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла", - наголосив він.
Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Зокрема, у Львівській області в результаті атаки склалася важка ситуація з електроенергією.
Джерело фото: depositphotos.com