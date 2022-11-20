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Политика
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От боеприпасов до полевым обогревателей: Германия передала новый пакет военной помощи Украине

От боеприпасов до полевым обогревателей: Германия передала новый пакет военной помощи Украине

Германия сформировала новый пакет военной помощи для Украины, в который, кроме оружия, также вошли транспортные средства и полевые обогреватели.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на официальную информацию Федерального правительства Германии.

Украина получит от Германии:

  • боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
  • 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в общей сложности уже 8);
  • 17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности уже 39);
  • 1 погрузчик (в общей сложности уже 4);
  • запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;
  • 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общей сложности уже 30);
  • 10 датчиков защиты от дронов (в общем уже 28);
  • 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;
  • 116 полевых обогревателей.

Отмечается, что в бюджет-2022 сумма на инициативу модернизации была увеличена до 2 миллиардов евро. Дополнительные средства предназначены для помощи Украине, часть также используют для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку услуг для Украины.

Кроме того, Германия планирует повторить центр технического обслуживания в Словакии для обслуживания и ремонта поставляемых в Украину вооружений.

Берлин также хочет поставить в Киев шведские боеприпасы, однако Стокгольм пока отказывается предоставить разрешение.

Автор:
Вита Молодан