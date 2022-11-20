- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
От боеприпасов до полевым обогревателей: Германия передала новый пакет военной помощи Украине
Германия сформировала новый пакет военной помощи для Украины, в который, кроме оружия, также вошли транспортные средства и полевые обогреватели.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на официальную информацию Федерального правительства Германии.
Украина получит от Германии:
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
- 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в общей сложности уже 8);
- 17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности уже 39);
- 1 погрузчик (в общей сложности уже 4);
- запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;
- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общей сложности уже 30);
- 10 датчиков защиты от дронов (в общем уже 28);
- 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;
- 116 полевых обогревателей.
Отмечается, что в бюджет-2022 сумма на инициативу модернизации была увеличена до 2 миллиардов евро. Дополнительные средства предназначены для помощи Украине, часть также используют для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на поддержку услуг для Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Германия планирует повторить центр технического обслуживания в Словакии для обслуживания и ремонта поставляемых в Украину вооружений.
Берлин также хочет поставить в Киев шведские боеприпасы, однако Стокгольм пока отказывается предоставить разрешение.