Швейцария не разрешает Германии поставить Украине швейцарские боеприпасы

Правительство Швейцарии отклонило апелляцию Германии, которой Берлин просит разрешения на реэкспорт швейцарских боеприпасов в Украину, заявив, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба правительства страны.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в октябре обратилась в Берн с просьбой предоставить разрешение на поставку 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

В свою очередь министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал такой же ответ, что и правительство Швейцарии в июне, когда отклонило предыдущий запрос.

"Согласно принципу равного отношения в праве нейтралитета, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче Украине военной техники швейцарского производства, пока последняя принимает участие в вооруженном конфликте", - говорится в сообщении правительства.

В заявлении также говорится, что пока правовая ситуация будет оставаться неизменной, одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине будет невозможным.

Швейцарские компании передали Берлину снаряды несколько десятков лет назад, при условии, что они не могут реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

Отметим, что на политическом уровне Швейцария поддерживает Украину. Страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне.

В частности, недавно Федеральный совет Швейцарии принял план действий по оказанию помощи народу Украины в зимний период. Он предусматривает выделение в дополнение к существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе еще 100 миллионов франков (101,5 миллиона евро или 3,68 миллиарда гривен).