ЄС збільшив обсяг фонду, з якого допомагає Україні зброєю, на €2 мільярди у 2023 році

Рада Європейського союзу 12 грудня досягла анонсованого політичного рішення збільшити загальну фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 мільярди євро (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення у майбутньому.

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"Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці як України, так і інших партнерів", - наголошується в повідомленні Ради ЄС.

Вказано, що загальне збільшення загальної фінансової стелі ЄФМ до 2027 року становитиме до 5,5 мільярда євро. Угода буде офіційно оформлена на початку 2023 року, коли її представить верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило те, як ми підтримуємо наших партнерів в обороні. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", - прокоментував він.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних питань, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Зокрема, він дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних та міжнародних організацій щодо військових та оборонних питань.

ЄФМ є позабюджетним інструментом ЄС і має загальну фінансову стелю у розмірі 5 мільярдів євро у цінах 2018 року на період 2021–2027 років із річною стелею в діапазоні від 420 мільйонів євро у 2021 році до 1,132 мільярда євро у 2027 році. Внески до фонду країн-членів визначаються з урахуванням розподілу валового національного доходу.

Завдяки цьому фонду ЄС, зокрема, підтримує і Збройні сили України, якій виділено вже шість пакетів допомоги, а також низку інших країн, включаючи Мозамбік, Грузію, Молдову, Малі, Сомалі, Нігер, Боснію та Герцеговину, Ліван і Мавританію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com