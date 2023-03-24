Польща хоче збільшити фонд для допомоги Україні

У Польщі спробують вплинути на країни Європейського Союзу і збільшити Фонду миру, який фінансує поставки зброї в Україну. На вчорашньому засіданні у Брюсселі по цьому питанню не було досягнуто згоди.

Для цього Польщі доведеться переконати кілька країн, які не є прихильниками такої угоди. Це Франція, Німеччина, Італія та Греція. Там стверджують, що вони й так вносять кошти до цього фонду і їх збільшення стане для них тягарем, повідомляє RMF24.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що проводив кампанію за збільшення фонду, і вважає, що фонд повинен бути більшим, ніж 3,5 мільярда євро.

Невдовзі це питання обговорять посли ЄС, згодом глави дипломатії, і, нарешті, воно знову потрапить на саміт лідерів ЄС, ймовірно, лише в червні.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

Нагадаємо, міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру (ЄФМ), із якого фінансують військову допомогу, зокрема, для України, на 3,5 млрд євро ще 21 березня.