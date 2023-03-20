ЄС може збільшити фонд, із якого фінансують зброю для України, на 3,5 млрд євро

Міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру (ЄФМ), із якого фінансують військову допомогу, зокрема, для України, на 3,5 млрд євро. Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він нагадав, що Рада ЄС схвалила план передачі Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в промисловості.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число. І знаючи, що буде більше потреб не лише в Україні, але й в інших країнах світу, Рада також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 млрд євро", – висловився Боррель.

Дипломат зауважив, що поки йдеться лише про розгляд, саме рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, що 14 березня Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 2 млрд євро – до 7,9 млрд євро до 2027 року. Передбачалося, що це буде сигналом, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам.