ЕС может увеличить фонд, из которого финансируют оружие для Украины, на 3,5 млрд евро

Министры обороны стран-членов ЕС вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого финансируют военную помощь, в частности, для Украины, на 3,5 млрд евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он напомнил, что Совет ЕС одобрил план передачи Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, который предусматривает использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказ у промышленности.

"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. Поэтому на практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число. И зная, что будет больше потребностей не только у Украины, но и у других странах мира, Совет также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 млрд евро", – высказался Боррель.

Дипломат уточнил, что пока речь идет только о рассмотрении, само решение еще не принято.

Напомним, что 14 марта Совет ЕС принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира на 2 млрд евро – до 7,9 млрд евро до 2027 года. Предполагалось, что это будет сигналом, что ЕС настроен и дальше оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам.