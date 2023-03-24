Польша хочет увеличить фонд для помощи Украине

В Польше попытаются повлиять на страны Европейского Союза и увеличить Фонд мира, финансирующий поставки оружия в Украину. На вчерашнем заседании в Брюсселе по этому вопросу не было достигнуто соглашение.

Для этого Польше придется убедить несколько стран, не являющихся сторонниками такого соглашения. Это Франция, Германия, Италия и Греция. Там утверждают, что они и так вносят средства в этот фонд и их увеличение станет для них обузой, сообщает RMF24.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что проводил кампанию за увеличение фонда, и считает, что фонд должен быть больше 3,5 миллиарда евро.

Вскоре этот вопрос обсудят послы ЕС, впоследствии главы дипломатии, и, наконец, он снова попадет на саммит лидеров ЕС, вероятно, только в июне.

К началу февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.

Напомним, министры обороны стран-членов ЕС вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого финансируют военную помощь, в частности для Украины, на 3,5 млрд евро еще 21 марта.