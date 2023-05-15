Венгрия заблокировала выплату средств из ЕФМ на оружие для Украины

15 мая Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств в размере 500 миллионов долларов из Европейского фонда мира (ЕФМ), финансирующего оружие, предназначенное для Украины.

Об этом сообщило итальянское издание ANSA.

Очередной транш должен был быть выплачен в следующий понедельник, то есть 22 мая, однако Будапешт потребовал гарантий того, что ЕФМ будет сохранять свои средства и для других будущих нужд, а не использует только для вооружения Киева.

ЕФМ обычно возмещает государствам-членам, которые пожертвовали Украине военные материалы около 50% от стоимости помощи.

Министры обороны стран-членов ЕС вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого финансируют военную помощь, в частности для Украины, на 3,5 млрд евро еще 21 марта.

14 марта Совет ЕС принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира на 2 млрд евро – до 7,9 млрд евро до 2027 года. Предполагалось, что это будет сигналом, что ЕС настроен и дальше оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам.