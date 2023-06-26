Допомога Україні: Європейський фонд миру збільшили на 3,5 млрд євро

У понеділок, 26 червня, Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, що дозволить збільшити військову підтримку Україні.

Відповідне рішення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що таке рішення забезпечить фінансову стабільність Європейського фонду миру у довгостроковій перспективі, а також збереже здатність ЄС запобігати кризам та конфліктам та швидко реагувати на них.

Відтепер верхню межу фінансування Європейського фонду миру підвищили на 3,5 млрд євро, до понад 12 млрд.

Такой крок дозволить продовжувати ЄС надавати конкретну військову підтримку Україні й іншим партнерам.

"Я вважаю, що як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він додав, що зараз настав час підтримувати Україну як ніколи. І саме це, за його словами, ЄС буде робити й надалі.

Зауважимо, Європейський Фонд Миру був створений у березні 2021 року для фінансування заходів в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних справ.

Завдяки можливостям цього міждержавного Фонду, ЄС зміг надати Україні вже сім пакетів військової допомоги на загальну суму 3,6 мільярда євро. Крім цього, ЄС виділив 1 мільярд євро для поставок наявних боєприпасів для України з арсеналів країн ЄС, та ще 1 мільярд євро – для колективного замовлення та прискорення виробництва артилерійських боєприпасів на підприємствах європейської оборонної промисловості, для їх подальшого передання Україні.

Також повідомлялося, що Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.

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