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ЄС виділив Україні €1,5 млрд макрофінансової допомоги
Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.
Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твіттері.
"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, допомога буде направлена на держпослуги та інфраструктуру України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
" Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", - додала фон дер Ляєн.
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.
Також Європейська комісія пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро.
Джерело фото: ua.depositphotos.com