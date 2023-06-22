ЄС виділив Україні €1,5 млрд макрофінансової допомоги

Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твіттері.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, допомога буде направлена на держпослуги та інфраструктуру України.

" Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", - додала фон дер Ляєн.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.

Також Європейська комісія пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро.

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