ЕС выделил Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи

Европейский союз перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Твиттере.

"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, помощь будет направлена на госуслуги и инфраструктуру Украины.

"Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу", – добавила Урсула фон дер Ляен.

Ранее Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС возместит 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года.

Также Европейская комиссия предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро.

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