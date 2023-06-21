Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России

Послы Европейского Союза в среду, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Об этом в Twitter сообщает председательство Швеции в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11 пакета санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", - говорится в сообщении.

В настоящее время детали санкционного пакета не уточняются. По уточнению польского посла, ЕС включил в 11-й пакет санкций против России 70 человек, 30 юридических лиц.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС "серьезно относится" к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию. Санкции, предложенные в 11 пакете, также могут расширить список товаров ЕС, запрещенных к транзиту через Россию.

Однако известно, что ЕС не планирует вводить санкции против российской государственной компании "Росатом". В ЕС считают, что они не принесут независимость от российских энергоносителей.

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