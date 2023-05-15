ЕС может ввести санкции против третьих стран, поддерживающих Россию

Фон дер Ляен сказала, что ЕС серьезно относится к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию. Санкции, предложенные в 11 пакете, также могут расширить список товаров ЕС, запрещенных к транзиту через Россию.

Следующий пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и бороться с обходом и может быть нацелен на компании и страны, которые помогают России приобрести товары, находящиеся под санкциями, сообщает Euronews.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что основным месседжем, который ЕС будет стремиться продвигать - это решимость поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Мы видим, что есть разногласия между тем, что начинается в Евросоюзе, проходит транзитом через Россию, а затем попадает в третью страну. Поэтому мы обсуждаем как сдерживающий фактор вопроса, должен ли быть такой запрет на транзит. Есть несколько пунктов наблюдения в рамках механизма , чтобы убедиться, что он оправдан", – добавила она.

Фон дер Ляен не уточнила, как именно будет работать этот механизм, но отметила, что есть несколько контрольных точек, подтверждающих необходимость ограничений.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что на заседании G7 ЕС будет открыто и откровенно обсуждать, почему эти санкции необходимы и оправданы.

"Российская пропаганда построена на лжи и заговоре. Мы отражаемся фактами и цифрами", – сказал Мишель журналистам.

Напомним, во время визита в Киев Урсула фон дер Ляен заявила, что страны Евросоюза продолжают обнять все, что в их силах, чтобы остановить военную агрессию России.