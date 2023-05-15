ЄС може ввести санкції проти третіх країн, які підтримують Росію

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС серйозно ставиться до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії має на меті закрити лазівки та боротися з обходом і може бути націлений на компанії та країни, які допомагають Росії придбати товари, які знаходяться під санкціями, повідомляє Euronews.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що основним меседжем, який ЄС прагнутиме просувати - це рішучість підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Ми бачимо, що є розбіжність між тим, що починається в Євросоюзі, проходить транзитом через Росію, а потім потрапляє в третю країну. Тому ми обговорюємо як стримуючий фактор питання, чи має бути така заборона на транзит. Є кілька пунктів спостереження в рамках механізму, щоб переконатися, що він виправданий", - додала вона.

Фон дер Ляєн не уточнила, як саме працюватиме цей механізм, але зазначила, що є кілька контрольних точок, які підтверджуватимуть необхідність обмежень.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що на засіданні G7 ЄС буде відкрито і відверто обговорювати те, чому ці санкції необхідні і виправдані.

"Російська пропаганда побудована на брехні і змові. Ми відбиваємося фактами і цифрами", - сказав Мішель журналістам.

Нагадаємо, під час візиту у Київ Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни Євросоюзу продовжують ообити все, що в їхніх силах, щоб зупинити військову агресію Росії.