Фон дер Ляєн назвала основні пункти 11-го пакету санкцій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу у Київі заявила, що країни Євросоюзу продовжують ообити все, що в їхніх силах, щоб зупинити військову агресію Росії.

Європейський Союз вже готує 11-й пакет санкцій. Наразі в ЄС зосереджені на боротьбі з обходом санкції, розповіла вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що в новому пакеті санкцій проти РФ містить три нові елементи, і всі вони стосуються можливого обходу санкцій агресором. В 11-у пакеті країни ЄС:

Удосконалить наявні інструменти обмеження та розширить список товарів, транзит і експорт яких буде заборонено;

Запропонує новий інструмент для боротьби з обходом санкцій, оскільки європейські товари експортуються до третіх країн, а потім все одно опиняються у Росії;

Запропонують заборонити "тіньові" організації з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції.

Фон дер Ляєн підкреслила, що в Європі продовжують обговорювати вступ України до ЄС.

"Ми також обговорили прогрес України на шляху до ЄС. Я поважаю зусилля України, яка наполегливо працювала над реформами в умовах повномасштабної війни. Роботу потрібно продовжувати. Україна може розраховувати на нашу підтримку та експертизу протягом усього процесу", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна – це серце, яке б’ється в унісон з сьогоднішніми європейськими цінностями і на передовій захищає такі європейські цінності як свобода і демократія.

За її словами, саме Україна зараз бореться за ідеали Європи, які режим Путіна вже знищив у Росії, а тепер намагається знищити і в Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Європи та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.