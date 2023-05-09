Фон дер Ляен назвала основные пункты 11-го пакета санкций

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга в Киеве заявила, что страны Евросоюза продолжают обнять все, что в их силах, чтобы остановить военную агрессию России.

Европейский Союз уже готовит 11 пакет санкций. В настоящее время в ЕС сосредоточены именно на борьбе с обходом санкций, рассказала она.

Фон дер Ляен подчеркнула, что в новом пакете санкций против РФ содержится три новых элемента, и все они касаются возможного обхода санкций агрессором. В 11-м пакете страны ЕС:

Усовершенствует имеющиеся инструменты ограничения и расширит список товаров, транзит и экспорт которых будут запрещены;

Предложит новый инструмент для борьбы с обходом санкций, поскольку европейские товары экспортируются в третьи страны, а затем все равно оказываются в России;

Предложат запретить "теневые" организации из России и третьих стран, которые намеренно обходят санкции.

Фон дер Ляен подчеркнула, что в Европе продолжают обсуждать вступление Украины в ЕС.

"Мы также обсудили прогресс Украины на пути в ЕС. Я уважаю усилия Украины, упорно работавшей над реформами в условиях полномасштабной войны. Работу нужно продолжать. Украина может рассчитывать на нашу поддержку и экспертизу на протяжении всего процесса", - сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина – это сердце, которое бьется в унисон с сегодняшними европейскими ценностями и на передовой защищает такие европейские ценности как свобода и демократия.

По ее словам, именно Украина сейчас борется за идеалы Европы, режим Путина уже уничтожил в России, а теперь пытается уничтожить и в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.