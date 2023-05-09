Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Я рада снова быть в Киеве, где важные для нас ценности защищаются каждый день. Поэтому это очень отличное место, чтобы праздновать День Европы именно здесь. Я приветствую решение президента Зеленского отмечать День Европы 9 мая также здесь, в Украине, - написала Урсула фон дер Ляен.

Как ранее сообщалось, президент Еврокомиссии посетит Киев, чтобы подтвердить неизменную поддержку ЕС со стороны Украины.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. Документ также обнародован на сайте Офиса Президента .