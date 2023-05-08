Відтепер 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи, а 8 травня можуть почати відзначати перемогу над нацизмом

Відзавтра 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський - йдеться у відеозверненні очільника держави.

Як зазначив Володимир Зеленський, таким чином Україна вшановуватиме історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм.

“Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру”, - пояснив рішення Зеленський.

Водночас 8 травня президент України пропонує 8 травня відзначати День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945. Відповідний законопроєкт президент України подав до Верховної Ради.

“Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло”, - заявив Зеленський.

Згідно минулорічного опитування, 36% українців вважають День Перемоги 9 травня святом, яке є пережитком минулого, а 34% називають його святом, що має символізм, значущий особисто для респондента. Ще 14% вважають його звичайним днем, 9% просто вихідним днем, а 7% вагаються з відповіддю.

При цьому, за даними опитування, проведеного чотири роки тому, абсолютна більшість (80%) респондентів називали День Перемоги святом зі значним символізмом, лише по 7% пережитком минулого та просто вихідним днем, а для 4% це був звичайний день.

Нагадаємо, минулого року Український інститут національної пам'яті вирішив, що День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8-9 травня пройдуть під зміненим гаслом у зв'язку з веденням Росією війни проти України.

Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів "Пам'ятаємо, перемагаємо" на державному рівні було дещо видозмінене і звучить так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".