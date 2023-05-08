Теперь 9 мая в Украине будут праздновать День Европы, а 8 мая могут начать отмечать победу над нацизмом

С завтрашнего дня 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский – говорится в видеообращении главы государства.

Как отметил Владимир Зеленский, таким образом Украина будет чествовать историческое единство - единство всех европейцев, уничтоживших нацизм.

“Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира", – объяснил решение Зеленский.

В то же время, 8 мая президент Украины предлагает 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945. Соответствующий законопроект Президент Украины подал в Верховную Раду.

“Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас вместе уничтожаем аналогичное зло”, - заявил Зеленский.

Согласно прошлогоднему опросу, 36% украинцев считают День Победы 9 мая праздником, который является пережитком прошлого, а 34% называют его праздником, имеющим символизм, значимый лично для респондента. Еще 14% считают его обычным днем, 9% просто выходным днем, а 7% затрудняются ответить.

При этом, по данным опроса, проведенного четыре года назад, абсолютное большинство (80%) респондентов называли День Победы праздником со значительным символизмом только по 7% пережитком прошлого и просто выходным днем, а для 4% это был обычный день.

Напомним, в прошлом году Украинский институт национальной памяти решил, что День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 8-9 мая пройдут под измененным лозунгом в связи с ведением Россией войны против Украины.

Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней "Помним, побеждаем" на государственном уровне был несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!".