Маляр рассказала, ожидается ли обострение ситуации на фронте до 9 мая

Вероятность усиления российской агрессии и обострения ситуации на фронте не зависит от даты и возможна в любой день, пока идет война.

"Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подтверждает, что россияне любят даты и исторические параллели, но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым, несмотря на ожидания, обострение ситауции и массированные острова не состоялись.

По словам Маляра, обострение на фронте может быть, а может и не быть.

"Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороны", - резюмировала она.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов уже подчеркивал, что российские спецслужбы могут готовить провокации против гражданского населения РФ и Белоруссии на 9 мая.

Россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская "операция под фальшивым флагом" может преследовать цель втянуть белорусскую армию в войну против Украины.