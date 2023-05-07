РФ может готовить провокации на 9 мая, - разведка

Российские спецслужбы могут готовить провокации против гражданского населения РФ и Белоруссии на 9 мая.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, предупредив о возможных провокациях рашистов 9 мая.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил Юсов.

Он предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская "операция под фальшивым флагом" может преследовать цель втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Напомним, во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.

Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.

Ранее в британской разведке отмечали, что сообщения об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине, ведь чествование погибших предыдущих поколений может легко перетечь в разоблачение масштабов последних потерь оккупационных российских войск.