У розвідці Британії назвали нову причину скасування у РФ парадів на 9 травня

У багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Відомство звертає увагу на те, що шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто скасували паради до Дня перемоги 9 травня з міркувань безпеки.

Крім того, святкування Дня перемоги в Москві буде не таким масштабним, а прийом у лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна після параду не відбудеться, востаннє він проходив у 2019 році.

Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищила відчуття загрози з боку російського керівництва щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумували у розвідці Британії.

Раніше у британській розвідці зауважували, що повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні, адже вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Вдень у мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу й палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює це як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що подія могла бути інсценуванням. Експерти вказали, що здатність двох безпілотників пробити кілька рівнів протиповітряної оборони вкрай малоймовірна. Пізніше про інсценування заявив і Михайло Подоляк.