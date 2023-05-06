В разведке Британии назвали новую причину отмены в РФ парадов на 9 мая

Во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Ведомство обращает внимание, что шесть российских регионов, временно оккупированный Крым и 21 город отменили парады ко Дню победы 9 мая из соображений безопасности.

Кроме того, празднование Дня победы в Москве будет не столь масштабным, а прием у лидера страны-агрессора России Владимира Путина после парада не состоится, в последний раз он проходил в 2019 году.

Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.

"Атака БПЛА на Кремль за несколько дней до Дня победы свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысила чувство угрозы со стороны российского руководства по поводу событий, посвященных 9 мая. Возможность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчет российского руководства", - подытожили в разведке Британии.

Ранее в британской разведке отмечали, что сообщения об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине, ведь чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь оккупационных российских войск.

Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Днем в сети появились видео, как дрон атакует купол Сенатского дворца и пылает огонь. Российские власти заявили, что расценивают это как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой. Эксперты указали, что способность двух беспилотников пробить несколько уровней противовоздушной обороны крайне маловероятна. Позже об инсценировке заявил и Михаил Подоляк.