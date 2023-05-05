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Британская разведка оценила, способна ли Россия защитить свою железную дорогу
Инциденты на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах усилят давление на подразделения внутренней безопасности, однако они не смогут защитить ее от поражений.
Об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечается, в последнее время выросло количество инцидентов на железной дороге РФ в приграничных с Украиной районах. Это связывают с диверсиями, совершенными неизвестными лицами.
В разведке отметили, что эти инциденты повлекли за собой кратковременные локальные перебои в движении российских военных железнодорожных поездов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.
Фото: ua.depositphotos.com