Британская разведка оценила, способна ли Россия защитить свою железную дорогу

Инциденты на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах усилят давление на подразделения внутренней безопасности, однако они не смогут защитить ее от поражений.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в последнее время выросло количество инцидентов на железной дороге РФ в приграничных с Украиной районах. Это связывают с диверсиями, совершенными неизвестными лицами.

В разведке отметили, что эти инциденты повлекли за собой кратковременные локальные перебои в движении российских военных железнодорожных поездов.

"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.

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