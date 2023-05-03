Разведка Британии сообщила об изменении целей ракетных атак России

Последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, ракетные удары РФ по Украине 28 апреля и 1 мая, которые были первыми от 9 марта, были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.

Разведка отметила, что в ходе обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, свидетельствует о попытках РФ восстановить запасы крылатых ракет.

"Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15 враждебных целей.