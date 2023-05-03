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Разведка Британии сообщила об изменении целей ракетных атак России
Последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.
Об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечается, ракетные удары РФ по Украине 28 апреля и 1 мая, которые были первыми от 9 марта, были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.
Разведка отметила, что в ходе обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, свидетельствует о попытках РФ восстановить запасы крылатых ракет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15 враждебных целей.