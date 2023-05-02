Россияне в условиях санкций меняют тактику ведения войны, – Воздушные силы

Российские оккупанты вынуждены изменять тактику ведения войны в условиях действия западных санкций и неспособности быстро производить вооружение и технику. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Укринформ".

"Мы столкнулись с мощным кровавым агрессором, который начал именно с ночных атак в 4 утра, когда полетели ракеты, самолеты и атаковали Украину 24 февраля. С тех пор многое изменилось, много появилось образцов вооружения. Например, управляемые авиабомбы, которые хотя и старые разработки, но они возвращаются к ним. Революцию совершили дроны на фронте. Без дронов сейчас никто не обходится, не только дроны для разведки, но и дроны-камикадзе. Много противник применяет против нас именно это вооружение. Потэому изменилась ли тактика днем, ночью? Да, безусловно они меняют тактику и нанесение ударов", – высказался представитель Воздушных сил.

Как напомнил Игнат, ранее россияне ночью запускали дроны, после чего шли запуски ракет. Однако теперь они не используют ракеты в таком большом количестве, как это было осенью и зимой, ведь не смогли загнать Украину в полный блекаут и уничтожить энергоструктуру. А количество ракет не бесконечно.

По его словам, россияне продолжают производить оружие, однако в условиях санкций это происходит не так быстро, как им хотелось бы. Поэтому враг будет искать новые методы продолжения войны.