Росіяни в умовах санкцій змінюють тактику ведення війни, – Повітряні сили

Російські окупанти змушені змінювати тактику ведення війни в умовах дії західних санкцій і неспроможності швидко виготовляти озброєння та техніку. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Укрінформ".

"Ми зіткнулись з потужним кривавим агресором, який почав саме з нічних атак о 4 ранку, коли полетіли ракети, літаки і атакували Україну 24 лютого. З того часу багато що змінилось, багато з’явилось зразків озброєння. Наприклад, керовані авіабомби, які хоч і старі розробки, але вони повертаються до них. Революцію зробили дрони на фронті. Без дронів зараз ніхто не обходиться, не лише дрони для розвідки, а й дрони-камікадзе. Багато противник застосовує проти нас саме цього озброєння. Тому, чи змінилась тактика вдень, вночі? Так, безумовно вони міняють тактику і завдання ударів", – висловився представник Повітряних сил.

Як нагадав Ігнат, раніше росіяни запускали вночі дрони, після чого йшли запуски ракет. Однак тепер вони не застосовують ракети в такій великій кількості, як це було восени та взимку, адже не змогли загнати Україну в повний блекаут й знищити енергоструктуру. А кількість ракет не безкінечна.

За його словами, росіяни продовжують виготовляти зброю, однак в умовах санкцій це відбувається не так швидко, як їм хотілося б. Тому ворог шукатиме нові методи продовження війни.