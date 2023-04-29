Росія обстрілює Україну ракетами, виготовленими за останні пів року

Росія під час атаки України використовує ракети, які були виготовлені восени і взимку 2022 року. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника, ракет в Росії залишилося небагато, але країна-агресор продовжує їх виготовляти. Втім з російських компонентів в ракетах лише маркування і метал, високотехнологічні деталі вироблені за межами РФ. Їх, схоже на те, Росія дістає через треті країни контрабандою.

“Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони і восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва не високі, бо це високотехнологічна зброя, і швидко вона не виробляється. Але, на жаль, виготовляють і далі”, - заявив Юрій Ігнат.

Також речник Повітряних сил наголосив, щоб зупинити виробництво російських ракет, санкційний тиск на державу-терориста потрібний на всіх рівнях.

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на українську територію. На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок у місті Українка.

Також ворог завдав удару по Дніпру – там загинули дві людини.

В Черкаській області в Умані ракета влучила в багатоповерхівку. Внаслідок удару, який здійснила Росія, 23 людини загинули: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.