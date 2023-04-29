Россия обстреливает Украину ракетами, изготовленными за последние полгода

Россия при атаке Украины использует ракеты, изготовленные осенью и зимой 2022 года. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, ракет в России осталось немного, но страна-агрессор продолжает их производить. Впрочем, из российских компонентов в ракетах только маркировка и металл, высокотехнологичные детали произведены за пределами РФ. Их, похоже, Россия получает через третьи страны контрабандой.

Те остатки, которые были во время крайних ударов найдены, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, изготовлялись они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства не высоки, потому что это высокотехнологичное оружие, и быстро оно не производится. Но, к сожалению, производят и дальше”, - заявил Юрий Игнат.

Также спикер Воздушных сил подчеркнул, чтобы остановить производство российских ракет, санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на украинскую территорию. На Киевщине в результате падения обломков российской ракеты попадание в многоэтажное здание в городе Украинка.

Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.

В Черкасской области в Умани ракета попала в многоэтажку. В результате удара, который совершила Россия, 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.