ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Ночная ракетная атака. В Киевской области обломки повредили многоэтажку, пострадал ребенок

Дом, повреждения, Украинка
Поврежденный дом в Украинке. Фото: Андрей Небытов / Facebook

В Киевской области в результате падения обломков российской ракеты в ночь на 28 апреля есть попадание в многоэтажный дом в городе Украинка. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В результате пострадал ребенок – девочку доставили в столичную больницу "Охматдет".

Повреждения получили квартиры на пятом и шестом этажах. Пожар удалось локализовать в 5:30.

Как отметил Кравченко, во время российской атаки силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели в регионе.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о двух травмированных в городе Украинка.

Напомним, ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, пострадали жители Умани Черкасской области – там ракета попала в многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, были ликвидированы два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Автор:
Артем Ющенко