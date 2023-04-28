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Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области: выпустили 12 дронов
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки оккупанты совершили 90 обстрелов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг свирепствует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенце, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак", - отметил он.
По его словам, за сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских удара, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, есть разрушение гражданской инфраструктуры, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, российские войска 26 апреля открывали хаотичный огонь по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погибли два человека.