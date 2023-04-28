Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области: выпустили 12 дронов

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки оккупанты совершили 90 обстрелов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг свирепствует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенце, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак", - отметил он.

По его словам, за сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских удара, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА.

Как сообщил глава области, есть разрушение гражданской инфраструктуры, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, российские войска 26 апреля открывали хаотичный огонь по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погибли два человека.