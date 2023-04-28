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Воздушные силы Украины уничтожили 21 из 23 крылатых ракет в ночь на 28 апреля, — Залужный
Около 04:00 утра, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Об этом сообщили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и пресс-служба ВС ВСУ.
Подразделениями зенитных ракетных войск ВС ВСУ вместе с системой противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, украинские защитники ликвидировали два БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг". Вместе – к победе!", - доложил Залужный.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Национальной полиции Украины также подытожили, что в результате ночных обстрелов в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях, по состоянию на 8 часов утра известно о пяти погибших, среди них ребенок. Еще 11 человек получили ранения, среди них также есть ребенок.
В частности, известно, что российские оккупационные войска задействовали авиацию для нанесения ракетных ударов по столице Украины. Враг запустил 11 крылатых ракет. Система противовоздушной обороны ликвидировала все воздушные цели.
В то же время, одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области, под огонь также попал Днепр, где погибли два человека.