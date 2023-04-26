ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Главнокомандующий Воздушными силами протестировал Patriot (ВИДЕО)

олещук
Фото из видео Воздушных сил

Главнокомандующий Воздушными силами Николай Олещук провел испытание ЗРК Patriot.

Об этом он написал в телеграм-канале.

"С апреля 2023 года ЗРК Patriot – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ей овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне несколько протестировать Patriot", - написал генерал.

Главнокомандующий поблагодарил военных, западных партнеров и руководство государства.

Видео: Воздушные силы Украины

Напомним, один из дивизионов зенитно-ракетного комплекса Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 23 апреля.

Автор:
Михаил Шилин