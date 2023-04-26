Главнокомандующий Воздушными силами протестировал Patriot (ВИДЕО)

Главнокомандующий Воздушными силами Николай Олещук провел испытание ЗРК Patriot.

Об этом он написал в телеграм-канале.

"С апреля 2023 года ЗРК Patriot – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ей овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне несколько протестировать Patriot", - написал генерал.

Главнокомандующий поблагодарил военных, западных партнеров и руководство государства.

Видео: Воздушные силы Украины

Напомним, один из дивизионов зенитно-ракетного комплекса Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 23 апреля.