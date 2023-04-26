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Головнокомандувач Повітряними силами протестував Patriot (ВІДЕО)
Головнокомандувач Повітряними силами Микола Олещук провів випробування ЗРК Patriot.
Про це він написав в телеграм-каналі.
"Із квітня 2023 року ЗРК "Patriot" – на бойовому чергуванні в Україні! Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта! Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати «Patriot", - написав генерал.
Головнокомандувач подякував військовим, західним партнерам та керівництву держави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, один із дивізіонів зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 23 квітня.