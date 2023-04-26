Головнокомандувач Повітряними силами протестував Patriot (ВІДЕО)

Головнокомандувач Повітряними силами Микола Олещук провів випробування ЗРК Patriot.

Про це він написав в телеграм-каналі.

"Із квітня 2023 року ЗРК "Patriot" – на бойовому чергуванні в Україні! Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта! Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати «Patriot", - написав генерал.

Головнокомандувач подякував військовим, західним партнерам та керівництву держави.

Відео: Повітряні сили України

Нагадаємо, один із дивізіонів зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 23 квітня.