Перший дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування, – Ігнат

Один із дивізіонів зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні. Про це 23 квітня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Один із дивізіонів уже заступив кілька днів тому, працює [...] Інші вже в дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіватимемося, що будуть якісь результати, проти рашистських літаків, зокрема", – висловився він.

Відповідаючи на питання, чи зможе ЗРК Patriot збивати ракети С-300, Ігнат відповів, що система здатна на це, але в окупантів дуже багато таких снарядів.

"6-7 тисяч ракет С-300 було ще кілька місяців тому. Раціональніше їх знищити на землі [...] Треба розуміти, скільки в нас буде ракет до Patriot і скільки в них буде ракет до С-300. Вони (росіяни, – ред.) будуть як "Шахеди" запускати, виснажуючи нашу ППО", – висловився представник Повітряних сил.

Нагадаємо, Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Вона здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття комплексів Patriot в Україну 19 квітня. Він зазначив, що українські зенітники освоїли їх максимально швидко.