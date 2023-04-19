"Українське небо стає більш захищеним". Системи ППО Patriot прибули в Україну - Міноборони

Зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули в Україну та стануть на захист українського неба.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot", – зазначив він.

За його словами, українські зенітники освоїли їх максимально швидко.

Резніков подякував міністр оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.

Зазначимо, Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Вона здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи.

Американські ЗРК Patriot може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім із них, на кожну з яких наводити до трьох ракет. Patriot може перехоплювати балістичні ракети на висотах до 20 кілометрів.

Patriot використовують для повітряного захисту адміністративно-промислових центрів і військових баз.