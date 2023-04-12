США планують додаткові поставки Abrams і Bradley до України, – Моравецький

США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, танків Abrams і БМП Bradley. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає "Укрінформ".

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців", – висловився очільник польського уряду.

При цьому Моравецький висловив задоволення з приводу того, що Україна купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї", – сказав він.

Моравецький зазначив, що це дуже хороша інформація для промисловості Польщі.

"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Києву, – ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України", – додав прем’єр.