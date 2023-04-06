- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України
Міністерство оборони США уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн
Про це повідомляє Пентагон.
"General Dynamics Land Systems, штат Мічиган,отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти виділили з бюджету США в межах Ініціативи щодо сприяння безпеці України, яка передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про яку саме кількість танків ідеться не повідомляють.
Відомо, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року.
Нагадаємо, США планують передати Україні танки Abrams до кінця року.
Крім того, CNN з посиланням на чиновника Міноборони США повідомляло, что навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалися, але мають стартувати вже "дуже скоро".