Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.

Об этом сообщает Пентагон.

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получил контракт на танки M1A1 с фиксированной ценой в 27 100 000 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделили из бюджета США в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.

О каком именно количестве танков идет речь не сообщают.

Известно, что работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года.

Напомним, США планируют передать Украину танки Abrams до конца года.

Кроме того, CNN со ссылкой на чиновника Минобороны США сообщало, что учения украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но должны стартовать уже "очень скоро".