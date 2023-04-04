У Пентагоні повідомили, коли можуть початися навчання військових ЗСУ на танках Abrams

Навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалися, але мають стартувати вже "відносно скоро".

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновника Міноборони США.

"Навчання на Abrams ще не почалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не почали навчання, але я очікую, що це станеться відносно скоро", - зазначив чиновник.

Загалом, за його словами, США підготували понад 7000 українських військових з початку вторгнення Росії.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні. Тоді він заявив загалом про виділення понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги.