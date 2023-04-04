В Пентагоне сообщили, когда могут начаться учения военных ВСУ на танках Abrams

Учения украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но должны стартовать уже "относительно скоро".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны США.

"Учения на Abrams еще не началась… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", - отметил чиновник.

В общей сложности, по его словам, США подготовили более 7000 украинских военных с начала вторжения России.

Напомним, что президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе. Тогда он заявил о выделении более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи.