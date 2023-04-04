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США объявили новый пакет помощи Украине: что в него войдет
Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов, включая, в частности, дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Новый пакет включает как выделение средств из фондов Пентагона по президентским полномочиям на сумму 500 млн долларов, так и 2,1 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Так, в списке нового пакета помощи от США на 500 млн долларов:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- дополнительные боеприпасы для ЗРК "Patriot";
- дополнительные боеприпасы для "HIMARS";
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;
- около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
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девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
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10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;
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3 радара воздушного наблюдения;
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30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
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130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
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122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
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ракетные установки и боеприпасы;
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120-мм и 81-мм минометные системы;
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120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
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120-мм танковые боеприпасы;
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противотанковые системы Javelin;
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противотанковые ракеты;
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высокоточные авиационные боеприпасы;
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примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
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семь тактических автомобилей для обновления оборудования;
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восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
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бронированные мостовые системы;
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четыре машины материально-технической поддержки;
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грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
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оборудование защищенной связи;
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терминалы и услуги SATCOM;
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финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта объявил о пакете помощи для Украины на 350 млн долларов.
Источник фото: Depositphotos