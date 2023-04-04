США объявили новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов, включая, в частности, дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Новый пакет включает как выделение средств из фондов Пентагона по президентским полномочиям на сумму 500 млн долларов, так и 2,1 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).



Так, в списке нового пакета помощи от США на 500 млн долларов:

дополнительные боеприпасы для ЗРК "Patriot";

дополнительные боеприпасы для "HIMARS";

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;

около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;

11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;



10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;



3 радара воздушного наблюдения;



30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;



130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;



122-мм реактивные снаряды "ГРАД";



ракетные установки и боеприпасы;



120-мм и 81-мм минометные системы;



120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;



120-мм танковые боеприпасы;



противотанковые системы Javelin;



противотанковые ракеты;



высокоточные авиационные боеприпасы;



примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;



семь тактических автомобилей для обновления оборудования;



восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;



бронированные мостовые системы;



четыре машины материально-технической поддержки;



грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;



оборудование защищенной связи;



терминалы и услуги SATCOM;



финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.



Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта объявил о пакете помощи для Украины на 350 млн долларов.

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