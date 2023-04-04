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США объявили новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов, включая, в частности, дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Новый пакет включает как выделение средств из фондов Пентагона по президентским полномочиям на сумму 500 млн долларов, так и 2,1 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Так, в списке нового пакета помощи от США на 500 млн долларов:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК "Patriot";
  • дополнительные боеприпасы для "HIMARS";
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;
  • около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;
  • 3 радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
  • ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
  • семь тактических автомобилей для обновления оборудования;
  • восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
  • бронированные мостовые системы;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта объявил о пакете помощи для Украины на 350 млн долларов.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко