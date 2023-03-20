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США объявили новый пакет помощи Украине: в него войдут ракеты для HIMARS и другие боеприпасы
Соединенные Штаты выделяют для Украины новый пакет помощи в 350 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Голос Америки".
В пакет войдут ракеты GMLRS для систем HIMARS, а также боеприпасы для гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.
"Только Россия может завершить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем объединены с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении.
Как сообщила корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне Карла Бабб, двое чиновников ведомства уточнили, что ракеты ATACMS или истребители F-16 не включены в новый пакет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что 3 марта США официально объявили об очередном пакете военной помощи Украины общей стоимостью 400 млн долларов. В эту сумму вошли поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды поддержки.
Позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи, заявив, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".