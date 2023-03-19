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Закупка оборонных материалов. Норвежское агентство предоставит помощь Минобороны Украины

Закупка оборонных материалов. Норвежское агентство предоставит помощь Минобороны Украины
Фото: Depositphotos

Норвежское оборонное материально-техническое агентство (NDMA) поможет Агентству оборонных закупок Минобороны Украины в создании организации закупок оборонных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Стороны подписали соответствующее соглашение о намерениях, описывающее поддержку. Оно рассчитана на три года.

Сотрудничество также будет содержать информацию о стандартах НАТО и о том, как другие страны НАТО осуществляют свои закупки.

"Для нас неизменна тема создания транспарентности в процедурах закупок и не только. Любые риски коррупции должны быть нивелированы, а сектор должен быть реформирован. Доверие партнеров и совместные реформы — лучшее доказательство тому, что мы движемся в правильном направлении", – отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее сообщал, что специалисты по закупкам Министерства обороны Украины пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко