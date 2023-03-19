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Закупівля оборонних матеріалів. Норвезьке агентство надасть допомогу Міноборони України

Закупівля оборонних матеріалів. Норвезьке агентство надасть допомогу Міноборони України
Фото: Depositphotos

Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) допоможе Агенції оборонних закупівель Міноборони України у створенні організації закупівель оборонних матеріалів. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Сторони підписали відповідну угоду про наміри, що описує підтримку. Вона розрахована на три роки.

Співпраця також міститиме інформацію про стандарти НАТО та те, як інші країни НАТО здійснюють свої закупівлі.

"Для нас незмінною є тема створення доброчесності та транспарентності в процедурах закупівель і не тільки. Будь-які ризики корупції мають бути нівельовані, а сектор повинен бути реформований. Довіра партнерів і спільні реформи — найкращий доказ тому, що ми рухаємось у правильному напрямку", — зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомляв, що фахівці з закупівель Міністерства оборони України пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко