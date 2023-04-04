Украина начнет наступление в течение ближайших недель - США

На Западе ожидают, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявила Постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианн Смит во время брифинга - сообщает "Укринформ".

«Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели», - отметила американский дипломат.

Представитель США при НАТО подчеркнула, что именно украинская сторона определяет время и тактику действий по контрнаступлению.

В то же время, в США не верят в успех России, несмотря на то, что страна-агрессор демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

«Но похоже, что у России сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя»,- заявила Джулианн Смит.

Вчера журналисты NYT опубликовали материал, в котором говорится, что Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению.

В ходе контрнаступления Украина, возможно, попытается вбить клин через оккупированную Россией территорию вдоль южного побережья Черного и Азовского морей, или переломить ход боевых действий на Востоке — или то и другое.

Ожидается, что Украина нанесет удар на Юге, где местность варьируется от широко открытых сельскохозяйственных полей с редкими линиями деревьев для укрытия в города и села.

В марте 2023 года министр обороны США Ллойд Остин высказал мнение, что Украина может использовать значительное истощение российских сил и западное оружие. Вместе это дает ВСУ очень хорошие шансы на осуществление успешного контрнаступления весной 2023 года.

В феврале 2023 года Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию. Украинские защитники пойдут в контрнаступление и ведется работа над тем, чтобы его обеспечить.

Он подчеркнул, что победой будет освобождение всех наших территорий к границам 1991 г. и ликвидация опасности со стороны России.